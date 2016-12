DO EGO



Susana Vieira esbanja simpatia por onde passa e nesta quarta-feira, 28, não foi diferente. A atriz foi ovacionada pela torcida do time do Botafogo enquanto desembarcava no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

A artista fez questão de registrar e compartilhar o momento em que era carregada no colo pelos fãs do time. "Muito bem recebida no aeroporto pela torcida do Botafogo que aguardava a chegada do jogador Montillo... Isso é Brasil! Amo! Amo! Amo!."

A torcida, que aguardava a chegada de Walter Montillo, jogador argentino que é o mais novo reforço do time, festejou a presença da atriz. "Eu e meu neto Rafa (que é Botafoguense) com a torcida alvinegra ... Uh, tá maneiro, o Montillo é alvinegro! É Brasil! É festa!", escreveu ela na legenda de um vídeo postado no Instagram.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/susana-vieira-cai-nos-bracos-da-torcida-do-botafogo.html