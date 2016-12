THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O final de semana de Réveillon está recheado de atrações na região de Cuiabá.

Para quem ainda está indeciso sobre onde vai passar a noite da virada, há diversas opções de festas em bares, restaurantes, casas noturnas e também na nova Orla do Porto.

Em Chapada dos Guimarães, apesar da tradicional festa de Réveillon popular ter sido cancelada, haverá evento na Lagoa das Conchas.

Além disso, a Grande Cuiabá recebe o filme “Invasão Zumbi” e algumas exposições.

Confira a programação do MidiaNews:

Réveillon

Réveillon da Orla do Porto

Teve início na quinta-feira (29) a programação de Réveillon da nova Orla do Porto em Cuiabá.

Nesta sexta-feira (30), as atrações ficam por conta da Caravana do Rasqueado com Bolinha, João Elói, Edilson, Roberto Lucialdo e Gilmar Fonseca.

A noite ainda conta com os shows das bandas de lambadão Scort Som, Real Som, Os Amigos e Os Federais.

A festa começa às 21h e vai até a 1h.

Já no sábado (31), também a partir das 21h, haverá show com Anselmo e Rafael, Ana Rafaela, Billy Espindola e os Djs Tomate, Spinha e Cleiton.

À meia-noite haverá uma grande queima de fogos.

Réveillon Be Happy

O "Réveillon Be Happy" também é uma das alternativas para aproveitar a virada de ano na Capital. O evento acontecerá no Cenarium Rural a partir das 21h e terá "open food" e "open bar".

Divulgação A dupla Jonathan e Adam vai se apresentar no Réveillon da Bia, em Chapada dos Guimarães

A festa contará com dois espaços de show para o público: a “Pista Baile” e o “Espaço Lounge”.

Entre as atrações estão a dupla sertaneja Sarah e Lívia e os Djs Charles Pitter, Joilson, Karine Bueno e Teco.

O ingresso individual custa R$ 170. Também estão sendo vendidas mesas para 10 pessoas, no valor de R$ 2,4 mil, ou para 14, no valor de R$ 3,3 mil.

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net.

Réveillon da Bia

Outra opção de evento para a virada do ano é o “Réveillon da Bia”, que acontecerá na Lagoa das Conchas, em Chapada dos Guimarães, a partir das 21h.

A programação tem shows com Henrique Maluf, a dupla sertaneja Jonathan e Adam e bateria de Mestre Gudo.

Os ingressos, que já estão no segundo lote, custam R$ 400. Também há opções de mesa para 10 pessoas no valor de R$ 4,5 mil.

A comemoração é realizada por Bia Spinelli e sua família 1994.

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net

Réveillon Valley Musiva

A virada de ano também poderá ser celebrada no "Réveillon Valley Musiva", na Musiva, que terá a participação do cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, que morreu em 2015.

O Grupo do Bola também irá agitar a noite.

A abertura do local será às 22h. Haverá "open bar" e "open food".

O ingresso individual custa R$ 250. O camarote, para 10 pessoas, custa R$ 3 mil.

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net

Réveillon 2017

Em comemoração à chegada de 2016, o Gerônimo West Music organiza o evento "Réveillon 2017", que acontecerá no dia 31, a partir das 22h.

A festa terá a presença da dupla sertaneja Denner & Rhuan, do Grupo Tome Aí e do Dj Tomate.

De acordo com a organização, o evento terá "open food" de frios e caldos.

A entrada custa R$ 60 para a pista e R$ 260 para a área vip.

Mais informações: www.geronimowestmusic.com.br



Réveillon Tereza Bouret

Na noite de 31 de dezembro também acontecerá o Réveillon do buffet Tereza Bouret, no bairro Duque de Caxias. O evento terá início às 22h e terminará às 6h.

A animação ficará por conta da Banda Cronos e Caçula do Pandeiro e contará com um banquete extenso, incluindo frutas, jantar e sobremesa.

Também haverá "open bar" com água, cerveja, espumante e uísque.

O ingresso individual custa R$ 200. Já a mesa para oito pessoas, R$ 1,6 mil.

Crianças de até cinco anos não pagam. Entre seis e 11 anos, a entrada custa R$ 100. Acima de 12, o ingresso custa o mesmo preço do adulto.

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net

New Destination Réveillon

Divulgação Andre Gazolla estará no "New Destination Réveillon", no Emilia Buffer

Quem gosta de música eletrônica não pode perder o “New Destination Réveillon”, que acontecerá no Emilia Buffet, no Bairro Jardim Cuiabá, a partir das 22h.

As atrações ficarão por conta de Arnaldo, Kaled Nasser, Gioc, André Gazolla, Renan C, R. Martinez e Rox.

A festa contará com open bar de uísque Old Parr, vodka Absolut, cervejas Skol Beats e Budweiser e água.

Os ingressos custam R$ 150 (feminino) e R$ 200 (masculino).

Mais informações: www.casadefestas.net

Getúlio Grill

O Getúlio Grill, em Cuiabá, também estará aberto ao público durante a virada de ano. De acordo com a direção do local, haverá open food, com direito a jantar, mesas de frios e sobremesas.

A festa pela chegada do novo ano ainda terá a apresentação do DJ Fabinho e dos músicos Danilo Bareiro, Dario Scherner, Uba Meirelles e Léo Epaminondas.

A entrada individual custa R$ 150 para o ambiente interno e R$ 130 para o externo. As bebidas não estão inclusas.

Mais informações pelo telefone (65) 3624-9992.

Réveillon 2017 na Assof

Os grupos Sedusamba e Fissura e a dupla Lucas & Gabriel vão animar a noite da virada na Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de MT, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, na Capital.

A festa contará com "open food" de arroz branco e a grega, feijão empamonado, farofa de azeitona, pernil assado, massas com molho branco e bolonhesa e salada.

Quem curtir o Réveillon no local também poderá conferir uma queima de fogos.

Os ingressos custam entre R$ 60 (meia) e R$ 90 (inteira).

Exposição

“Imagens”

Aquarelas, fotografias e pinturas abstratas e sacras dão o tom plural à nova mostra do Museu de Arte de Mato Grosso.

A artista francesa Anne-Sophie Laugier e a representante mato-grossense Elieth Gripp celebram a diversidade cultural na exposição “Imagens”.

Aberta à visitação até o dia 28 de janeiro, a programação conta ainda com oficinas e momentos de interação entre artista, obra e espaço museológico.

Ao todo, 55 obras das duas artistas compõem o acervo exposto no piso superior do MAMT.

Enquanto Laugier participa com 12 aquarelas sobre papel e dez fotografias de paisagens parisienses que revelam a arquitetura e o charme da cidade onde vive na atualidade, Gripp apresentará, além de obras abstratas, outras com temática sacra, em técnicas variadas.

A entrada é franca.

“Coleção de Figurinhas”

O Museu de Arte de Mato Grosso também recebe a exposição “Coleção de Figurinha”, do artista plástico Silvio Sartori.

O trabalho de Silvio Sartori é marcado pelo grafismo com inspiração nos estilos impressionista, expressionista e moderno que tomam formas de desenhos com pinceladas rápidas, ágeis e largas, transitando em diversas cores quentes e em tons pastéis sobre o papel canson.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 9 às 17horas, e fica em cartaz até dia 28 de janeiro. A entrada é franca.

“Diante do Espelho”

Makeup artist, fotografia e arte contemporânea se encontram na exposição da “Diante do Espelho”, idealizada pelo cabeleireiro e maquiador Mariuzan Sousa.

Reprodução A exposição “Diante do Espelho” foi idealizada pelo cabeleireiro e maquiador Mariuzan Sousa

A mostra, que está em cartaz na Casa do Parque, faz uma homenagem às mulheres-onças do artista plástico João Sebastião, que morreu este ano.

A mistura de maquiagem usada para criar arte no rosto e pós-produção das imagens obtidas por meio da fotografia de Christiane Coelho e Rai Reis definem um resultado simplesmente lindo, repleto de ilusões de ótica e referências à arte.

A exposição segue até o dia 31 de dezembro. A entrada é franca.

Papa João Paulo II

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT) abre as portas do salão para uma exposição permanente.

Dedicado à visita do Papa João Paulo II a Mato Grosso, na década de 90, o museu exibe objetos utilizados pelo pontífice em sua peregrinação em solo mato-grossense.

Compõem a exposição permanente a cadeira usada por João Paulo II quando recepcionou os povos indígenas em Cuiabá, a casula e a mitra (roupa e chapéu) usados para rezar a missa campal no Bairro Morada do Ouro (Sesi Papa ou Papódromo, construído em sua homenagem), bem como o cálice e a patena daquela missa.

A exposição conta ainda com um curto documentário em que Dom Bonifácio Piccinini fala sobre o grande evento católico, além de algumas fotos da visita do Papa.

A entrada é gratuita.

O Museu está localizado na Avenida Clovis Hugueney - Complexo Nossa Senhora da Conceição, n° 239, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Balada

Gerônimo

Nesta sexta-feira (30), o Gerônimo realiza a festa “A Saideira”.

A balada ficará por conta da dupla Lucas & Gabriel, Jorge & Miguel e o grupo Tome Aí.

A abertura do local será às 23h.

Música

Divulgação A banda Heróis de Brinquedo, que vai se apresentar no Malcom

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (30), no Malcom Pub, a banda “Heróis de Brinquedo” vai tocar Guns, Nirvana, Raul Seixas, Cazuza, Ultraje a Rigor, Titãs, Biquíni Cavadão, Engenheiros do Hawaí e Legião Urbana.

A noite ainda vai contar com um show acústico do cantor Douglas Fernandes.

A abertura do local será às 22h.

Cinema

Os cinemas da Grande Cuiabá recebe neste final de semana o filme de suspense "Invasão Zumbi".

Em um trem de alta velocidade, um vírus que transforma as pessoas em zumbis se espalha.

A cidade conseguiu, com sucesso se defender da epidemia, mas agora eles devem lutar pelas suas sobrevivências.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

A longa-metragem está em exibição no Cinépolis, do Shopping Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras, e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.