A queda de uma garotinha ao brincar em um trampolim coberto de gelo, no quintal da casa dela, no Colorado (Estados Unidos), viralizou nas redes sociais e tornou-se "sinônimo do ano de 2016" para internautas.

As imagens da brincadeira da pequena Sophia Green, de quatro anos, foram publicadas pela mãe dela, Heather, no Facebook e chegaram a mais de 25 milhões de visualizações nas redes sociais, segundo o Daily Mail.

Ainda de acordo com o jornal britânico, foi a própria garotinha que pediu para a mãe filmar o salto, que acabou não saindo como esperado, mas rendendo risos mundo afora.

Criticada por publicar a queda da filha, Heather usou a rede social para se defender e tranquilizar internautas. "Minha filha não se machucou. Ela quis pular. Ninguém a forçou", escreveu a mulher. "Ela está muito empolgada com tantas pessoas assistindo ao tombo. Ela acha que é famosa, então podem rir porque foi engraçado", acrescentou.

Com a ansidade pelo fim de 2016, internautas ainda relacionaram a queda da garotinha ao ano "arrastado". "Basicamente isso resumiu meu 2016", brincou uma internauta que compartilhou o vídeo.

Veja o vídeo:

