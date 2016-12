LUCIANA TECIDIO

DO EGO

Depois da avó de Ju Isen, Terezinha Isen, de 87 anos, se inscrever para concorrer ao Miss Bumbum Melhor Idade, chegou a vez da mãe da modelo, Cynthia Isensee, causar. Aos 56 anos, a baiana prepara uma biografia polêmica.

Na obra, Cynthia vai contar o romance que teve com o ex-craque Pelé e do vício em drogas que ela conheceu com o ex-marido, o jogador do Bahia, Marcos Barreto, morto de overdose.



Por causa do vício, Cynthia entregou Ju Isen para ser criada pela avó quando a menina tinha 13 anos. Mãe e filha ficaram sem se falar durante sete anos e só agora, recentemente, foi que elas reataram o convívio. "Me salvei na Igreja. Me converti à religião evangélica e foi Deus quem me libertou de tudo isso. Agora quero escrever minha biografia", conta Cynthia.



Criada numa família tradicional de Salvador, Cynthia foi vedete e modelo na juventude. Nessa época ela conheceu Pelé. "Ele assistia a um desfile meu e pediu para ser apresentado a mim. Vivemos um romance que durou oito meses. Ele era um homem maravilhoso. O romance chegou ao fim por causa do meu pai, que era um homem muito racista e conservador", contou ela.



Do romance com o ex-jogador, Ju lembra que uma vez se hospedou com a mãe e Pelé em um hotel de luxo em Salvador. A imprensa cercou o lugar e eles eram perseguidos por paparazzo. "Foi uma loucura! O Pelé tinha uma suíte nesse hotel e sempre ficava lá com a minha mãe. Um dia ela me levou também e não conseguimos deixar o hotel com a quantidade de fotógrafos que tinha na porta", disse Ju Isen.



O casamento com o jogador do Bahia, Marcos Barreto, levou Cynthia ao fundo do poço. Marcos era viciado em drogas e apresentou maconha e cocaína para a mulher, com quem teve dois filhos, Marcos, 24 anos, e Maria Tereza, 23. Ju é filha do primeiro casamento de Cynthia, que deu à luz aos 17 anos.

"Fiquei muito doida com o Marcos. Fumava maconha, cheirava cocaína e bebia muito. Era uma vida muito louca. Mas graças a Deus hoje estou curada de tudo!", garante ela, que vive da renda de aluguéis de imóveis e de uma loja que tem de roupas. "Moro com minha filha caçula e hoje tenho netos. Estou feliz."

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/mae-de-ju-isen-revelara-em-biografia-o-vicio-em-drogas-e-o-romance-com-pele.html