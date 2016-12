ALINE POLLILO

DO EGO

Depois de se jogar dançando com o É o tchan, Anitta resolveu colocar o bronzeado em dia. A cantora está na Ilha dos Frades, Bahia, e foi dar um mergilho acompanhada de Marina Morena, filha de consideração de Gilberto Gil, e de um grupo de amigos estrelado, que incluia o cineasta Pedro Almodóvar e a produtora Paula Lavigne.

"Minha irmã de alma", escreveu Anitta, na legenda da foto em que aparece com Marina. "Linda", "Nossa, como você tá queimada, mulher", "Maravilhas", "Musas", Vizinha, me ensina a ter esse corpo!" e "Musa demais" foram alguns comentários que a Anitta recebeu na postagem.

No snapchat (ao lado), a cantora também mostrou as duas se divertindo durante um passeio de barco pelo local e mostrando a ótima forma. Já o clique do grupo foi publicado por Paula Lavigne.



"Turma boa na Bahia", escreveu a mulher de Caetano Veloso.

Reprodução/Instagram Pedro Almodovar, Anitta Paula Lavigne, Pedro Tourinho, Marina Morena, Felipe Veloso, Raphael Cesana

