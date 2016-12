DO DIÁRIO DE SP



O Papa Francisco recebeu, na quarta-feira (28), em Roma, na Itália, uma camisa da Chapecoense. O presente foi entregue pela rádio oficial do Vaticano ao chefe supremo da igreja católica. No verso da camisa está estampado o número 71, fazendo alusão às quantidade de vítimas fatais da tragédia, na Colômbia.

Torcedor declarado do San Lorenzo – justamente a equipe que o Verdão do Oeste eliminou nas semifinais da Copa Sul-Americana –, o pontífice lembrou que é necessário oferecer apoio às famílias dos mortos e sinalizou uma ‘bênção especial’ aos moradores de Chapecó.

No último dia 30 de novembro, um dia após o acidente no Cerro Gordo (agora chamado de Cerro Chapecoense), o líder religioso rezou uma missa no Vaticano em memória das vítimas. Na ocasião, o Papa classificou o desastre como uma ‘dor de todo o povo brasileiro’.

Investigação/

O governo boliviano anunciou que vai processar o diretor regional da administração de aeroportos e serviços auxiliares à navegação aérea de Santa Cruz, funcionário responsável pelo controle dos voos que saem de Santa Cruz de la Sierra, por não estar cooperando com as investigações.

A companhia aérea LaMia, contratada para fazer o voo da Chapecoense até Medellín, é acusada de negligência operacional, já que não abasteceu a aeronave respeitando o estabelecido pelas normas técnicas e apresenta indícios de que carregava peso acima do permitido pelo manual técnico durante o voo. Segundo os bolivianos, o diretor regional de administração possui informações que podem auxiliar as investigações.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94747/papa-francisco-ganha-camisa-da-chapecoense