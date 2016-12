DE O DIA



Baby do Brasil publicou a primeira foto ao lado do namorado, o comentarista Walter Casagrande, na tarde desta quinta-feira em sua conta no Instagram.

"Oi, gente! Já que todo mundo comentou e bombou a notícia de que 'Casagrande e a Baby do Brasil estão namorando firme', não teve como segurar mais!

Domingo vamos contar tudo Fantástico", escreveu a cantora na legenda.

Casagrande assumiu o namoro no último sábado em entrevista ao site UOL. O casal estaria junto há cerca de quatro meses e o ex-jogador estaria se aproximando da religião, por conta da amada — Baby é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo.

Fonte http://odia.ig.com.br/diversao/2016-12-29/baby-do-brasil-publica-primeira-foto-ao-lado-de-casagrande.html