YURI FERNANDES

DO EGO

Acha que é fácil para Bruno Miranda, o Borat do "Amor & Sexo", manter o corpo em forma para ficar bem no minilook do personagem? Depois de um hiato de quase um ano, o programa vai voltar para a programação da Globo, em 2017, e o modelo de 26 anos teve que pegar pesado para não fazer feio durante as gravações.

Depois de exagerar na dose durante as férias nos EUA, ele conta que há cerca de cinco semanas vem intensificando os treinos.



"Entre todas as temporadas, essa foi a vez que menos tive tempo de me preparar. Fui para Miami e para a Disney no mês passado e durante esse período comi de tudo, sem culpa. Faz cinco semanas que intensifiquei meu treinamento físico e também os cuidados com a alimentação. Ganhei massa magra e queimei tudo que havia engordado. Não posso decepcionar os fãs do meu personagem", diz ele, que deixou de lado a atividade como motorista de Uber para se dedicar aos novos projetos.



'Nunca comi tão pouco'



Estudante de Educação Física, Bruno garante que faz a própria série de exercícios. "Gosto de treinamentos funcionais, faço exercícios ao ar livre, em casa ou na academia, onde eu estiver. Também evito doces e frituras, sempre bebendo muita água, mínimo dois litros por dia. Tenho cuidado da alimentação restringindo carboidratos e priorizando as proteínas", conta.



Com tanta preparação, o resultado não custou a chegar: Bruno já perdeu quatro quilos e melhorou sua definição muscular ao trocar gordura por massa magra. Questionado se chegou a passar fome, ele se diverte. "Nunca comi tão pouco em minha vida. Sou ex-atleta de vôlei de praia acostumado a comer tudo que via pela frente e emagrecer. Agora, se eu não manter uma dieta balanceada, vou ficar um 'gordinho gostoso'", brinca, aos risos.

Bruno conta que perdeu 5kg desde o início da preparação para a volta do programa



Bumbum maior



E ele dá a dica para manter o bumbum sarado, grande alvo dos olhares do público e que na nova temporada vem ainda maior. "Meu traje está mais apertado pois ganhei dois cm de bumbum. Com o corpo completamente em exposição, não tem como ficar perfeito só em uma parte, mas eu sei que as pessoas vão olhar mais para ele. E agachamento é um santo remédio", recomenda.



Por falar em bumbum, sua marca registrada, Bruno conta que as mulheres ficam "tristes" quando o veem na rua. "Falam que é maior do que o delas. 'Isso não pode, como um homem pode ter um bumbum maior que o meu?', perguntam. E sempre me questionam qual o segredo de ter um bumbum assim. Me divirto", diz ele, que além da estreia do programa se prepara para lançar a própria marca de roupas, a Ogyva, e um canal de vídeos no YouTube, onde mostrará seus exercícios preferidos.

Fonte: http://ego.globo.com/beleza/noticia/2016/12/borat-do-amor-e-sexo-seca-e-ganha-mais-bumbum-para-volta-do-programa.html