ANA CAROLINA PORTO

DO EGO

Leticia Santiago mostrou nesta quinta-feira, 29, mais uma vez as suas curvas nas redes sociais.

A ex-BBB, que já está com sete meses e meio de gestação, usou um conjuntinho que deixava a sua barriguinha de grávida quase que imperceptível à mostra.



O bebê deve nascer no fim de fevereiro, em meio à folia do carnaval! Mas ele nem precisa se preocupar com a fama, já que sua mãe já criou um perfil para ele no Instagram.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/leticia-santiago-mostra-barriga-de-gravida-quase-imperceptivel.html