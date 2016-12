Animais foram retirados pelos bombeiros com ajuda de moradores

Uma cadela foi resgatada após dar à luz 10 filhotes dentro de uma tubulação da rede de esgoto em Jacareí (SP). Segundo a dona, o animal fugiu de casa, no bairro São Silvestre, na manhã da última quarta-feira (29) e entrou em um bueiro. Depois do resgate, a cadela e as crias passam bem.

O chamado para socorrer os animais chegou ao Corpo de Bombeiros apenas a noite. No local, a equipe teve trabalho para acessar a tubulação.

De acordo com o tenente dos bombeiros em São José dos Campos, João Bosco, o fator agravante no caso era o mau tempo que fazia na cidade. Como chovia, foi preciso agilizadade para retirar os animais antes que eles fossem levados por uma enxurrada.

“O local estava bem sujo, mas conseguimos acessar. A preocupação era que, se chovesse mais, os animais morreriam afogados”, afirmou o tenente.

A dona dos animais, Sandra Maria da Conceição Silva, que cuida da cadela junto com a filha, conta que teve medo que os animais não resistissem até a chegada do Corpo de Bombeiros.

"Eu até chorei com medo da água levar [os filhotes], porque o esgoto daqui tem uma correnteza muito forte. Então eu pedi desesperada na hora da chuva, porque é uma coisa que machuca a gente. Quando a gente vê o bichinho sofrer, a gente sofre também", disseu a aposentada.

Os bombeiros conseguiram resgatar com vida todos os animais de estimação. Os filhotes ainda vão passar algumas semanas na casa até o fim da amamentação. Depois disso a aposentada vai procurar novos lares para os cães.

