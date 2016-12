DO UOL



As últimas palavras em público de George Michael, que morreu aos 53 anos no domingo (25), farão parte de um novo documentário produzido pela rede de televisão britânica Channel 4.

O filme com a biografia do cantor originalmente iria ao ar neste ano, mas segundo o tabloide "The Sun" a data acabou sendo adiada após produtores descobrirem uma sequência de arquivos do astro.

Em novembro, foi anunciado que seriam gravadas novas entrevistas e até mesmo George concordou em participar do programa. Segundo o "The Mirror", ele já havia gravado sua participação.

O documentário sobre a vida de George Michael será um tributo ao cantor. Declarações de Elton John, Ricky Gervais, Liam Gallagher e Stevie Wonder serão incluídas no filme. Eles vão falar sobre o legado deixado por Michael na música pop mundial.

A previsão é de que seja exibido em março, no mesmo período em que a gravadora Sony irá relançar o álbum do cantor "Listen Without Prejudice Vol. 1".

"Morreu em paz"

Conhecido por hits como "Faith" e "Freedom! '90", Goerge Michael teve sua morte confirmada pelo site de notícias da BBC.

"É com grande tristeza que confirmamos que o nosso amado filho, irmão e amigo George morreu em paz em casa durante o Natal. A família pede respeito e privacidade neste momento difícil e emotivo. Não haverá mais declarações", disse seu representante.

O cantor estava em sua casa, em Oxfordshire, Inglaterra, e foi encontrado pelo namorado, Fadi Fawaz. "Este é um Natal que eu nunca vou esquecer. Encontrar o seu parceiro morto na cama pela manhã... Eu nunca vou deixar de sentir sua falta", escreveu no dia seguinte à morte do músico.

Segundo a revista "The Hollywood Reporter", o empresário de longa data do cantor, Michael Lippman, afirmou que a causa da morte foi insuficiência cardíaca.

George Michael trabalhava atualmente em uma edição de luxo do álbum "Listen Without Prejudice Vol 1" em celebração de seus 25 anos de lançamento. O álbum, que vendeu 8 milhões de cópias, foi responsável por uma briga dele com a gigante Sony Music, que ele acusou de escravizá-lo e de não divulgar o disco como merecia.

