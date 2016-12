YURI FERNANDES

DO EGO

Rafa Brites mostrou o barrigão de 9 meses de gestação em uma foto de biquíni publicada em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 30. Segundo a repórter, ela está curtindo dias de folga em uma hotel em São Roque, em São Paulo.

Na legenda do clique, a mulher de Felipe Andreoli citou a música "I Say A Little Prayer", de Aretha Franklin. Ela espera seu primeiro filho, Rocco, de seu casamento com o apresentador.



Na reta final da gravidez, Rafa falou recentemente em entrevista sobre a mudança de seu corpo.

"Não vou ficar postando porque a gente quer se preservar. Nós somos pessoas públicas, mas meu filho não sei se vai querer ser. Estou gerando um indivíduo e ele vai poder escolher. Se for aparecido como os pais, será uma escolha dele", disse Rafa, que já engordou "um pouquinho". "Não estou entrando mais nas minhas calças".



Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/rafa-brites-mostra-barrigao-em-foto-de-biquini.html