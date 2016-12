DO EGO



Sophia Abrahão "causou" na web ao sensualizar em uma foto na cama na manhã desta sexta, 30, em um hotel em Salvador.

Com um biquíni branco, e a tatuagem onde se lê "Let it be" à mostra, a atriz e cantora - que está passando o fim de ano na Bahia e já curtiu baladas na península de Maraú - ganhou inúmeros elogios.



"Que corpão", "Você é maravilhosa", "Musa", "Princesa" e "Deusa" foram alguns deles. Um internauta mais animadinho ainda foi além e postou: "Meu Deus, eu amo essa mulher".



Mas vale lembrar que a moça já é mais do que comprometida. Sérgio Malheiros, namorado da atriz. está no Rio gravando as últimas cenas de "Malhação" em 2016 - como explicou a atriz Laryssa Ayres em uma postagem ao lado do ator.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/sophia-abrahao-sensualiza-em-foto-na-cama.html