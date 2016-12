DO EGO



Felipe Franco se preparou todo para fazer uma selfie nesta sexta-feira, 30.

O fisiculturista compartilhou a imagem em seu perfil no Instagram, mas o que chamou a atenção mesmo foi o corpão da Juju Salimeni.

Os seguidores de Felipe entraram na brincadeira do atleta:

"Essa foto agradou tanto as meninas (com esse biquinho) e os meninos com a Juju", "Essa bunda não é normal!", "Tão linda, que bumbum"

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/felipe-franco-faz-selfie-e-bumbum-de-salimeni-chama-atencao.html