A mãe de uma menina de oito anos procurou a Polícia Civil de Piracicaba (SP) para denunciar o assédio sofrido pela criança em uma rede social. De acordo com a assistente administrativa, um homem de 50 anos procurou a filha dela na internet e começou a mandar mensagens.

"Ele encaminhou frases 'inapropriadas' a menina", disse. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou ao G1 nesta sexta-feira (30) que investiga o caso.

Em um trecho da conversa, o homem chegou a pedir fotos para a menina e disse para ela ir ao banheiro tirar uma foto. Ele ainda perguntou com que roupa ela estava deitada.

A mãe da criança contou ao G1 que a filha utiliza a rede social para falar com os avós e é sempre orientada e monitorada pelos pais. "Todas as notificações do que ela faz no Facebook vão para o celular do pai", contou. Segundo a auxiliar administrativa, assim que o suspeito entrou em contato, a menina mostrou o celular a ela e perguntou se sabia quem era.

Os pais continuaram a conversa pelo celular e fingiram ser a criança para ver se conseguiam identificar o suspeito. O diálogo durou cerca de 1h30 e em determinado momento o homem enviou uma foto. O pai o reconheceu como um colega de trabalho. No final, o suspeito desconfiou que quem falava com ele não era a criança e foi "desmascarado" pelos pais da menina.

Segundo a mãe, após ser descoberto, o suspeito disse a ela que tudo não passava de uma brincadeira. "No final ele disse que não conversava com criança",contou.

Para a responsável, no entanto, o teor da conversa não foi de brincadeira. "Ele disse que queria mandar uma foto de cueca e outra sem", contou. Ela foi, na última segunda-feira (26), à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para registrar um boletim de ocorrência contra o suspeito.

A mulher fez uma postagem na própria rede social e denunciou o caso, com trechos da conversa. A postagem teve cerca de 170 compartilhamentos até essa sexta-feira (30) e vários comentários de amigos e familiares apoiando os pais da criança. "Eu quero por esse 'cara' na cadeia para que ele não faça mais vítimas", disse.

Quando a criança soube o que aconteceu, ficou triste e chorou, segundo a mãe. "Ela não sabe exatamente o que houve, mas sabe que foi uma pessoa que queria fazer mal" disse. "Ela não queria mais ter face e chorou desesperada, mas nós a acalmamos", completou.

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para saber se o caso já é investigado e quais as providências serão tomadas. A pasta afirmou que apura o caso, que dará assistência às vítimas e tomará todas as providências necessárias.

