Uma confusão entre o ator Caio Castro e o fotógrafo André Ligeiro fechou o tempo em Trancoso, no sul da Bahia, onde o ator passa as festas de fim de ano, na madrugada da sexta-feira, 30.

Ao chegar no local, uma promoter que acompanhava Caio pediu para que não fossem feitas fotos. André fez o clique assim mesmo e, segundo ele, foi agredido na sequência por uma cabeçada de Caio que abriu seu supercílio e lhe rendeu três pontos.

"Ele chegou acompanhado de uma pessoa que não parecia ser do evento, mas assessora pessoal. Sou fotógrafo e ganho a vida clicando famosos. Fiz a foto, virei de costas e ele veio atrás de mim, me puxou pela camisa e, quando virei ele me deu a cabeçada", contou André, que recebeu os primeiros socorros no evento e depois foi removido para um hospital, onde levou os pontos.

A versão é confirmada pelo fotógrafo Ali Karakas, que registrou André ferido, e disse ainda que tentou impedir que Caio Castro de cometer a agressão. "Eu estava no meio dos dois, e o Caio foi para cima do André. Eu ainda o segurei pelo braço para ele não dar um soco, e foi aí que ele deu a cabeçada", contou Ali.

Depois da agressão, André contou ainda que Caio foi expulso do evento, o que foi negado pela organização da festa de Trancoso.

Assessoria confirma confusão e pede desculpas



Procurada pelo EGO, a assessoria de imprensa do ator se manifestou através de um comunicado que confirma parte da história e pede desculpas.

"Na madrugada desta sexta-feira, 30, o ator Caio Castro esteve presente na festa Saravá, em Trancoso, Bahia, acompanhado de amigos. Ao chegar, a assessora de eventos que estava com com o ator, pediu que ele não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes no evento. Houve um desentendimento no local. O ator lamenta o ocorrido e pede desculpas ao fotógrafo André Ligeiro e todos os profissionais que se sentiram ofendidos", diz o comunicado.

André Ligeiro disse não entender a atitude de Caio Castro por tão pouco, e que pretende registrar queixa por agressão. "Eu ainda não o fiz porque estou em Trancoso. Acho que precisarei ir até Porto Seguro para fazer o registro da ocorrência. Mas vou fazer sim, e estudar se vou processá-lo ou não", disse ele.

