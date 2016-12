DO UOL, EM SP



Graciele Lacerda não está nem aí para as críticas! A namorada de Zezé Di Camargo postou foto com o sertanejo nesta sexta (30) e mandou um recado para a torcida do contra.

"A paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem", disse ela, citando o dramaturgo #somosprotegidos. "Somos Protegidos", afirmou.

Em seguida, ela apareceu sorrindo em uma foto. "Se vamos ter rugas… que seja de tanto sorrir!", escreveu.

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/12/30/graciele-lacerda-posa-com-zeze-e-manda-recado-somos-protegidos.htm