Com a ajuda das sócias Evelyn Gugel e Simone Galetol, da loja Shaday, Solange Gomes escolhe objetos religiosos para simpatia no mar

LUCAS PASIN

DO EGO

Solange Gomes teve o hábito de jogar flores para Iemanjá até a virada do ano de 2002, quando foi batizada em uma igreja evangélica e, por questões religiosas, abandonou seus pedidos no mar.

Para a virada de 2017, a modelo resolveu retomar suas simpatias e, a convite do EGO, esteve na praia da Barra da Tijuca, no Rio, em clima de Réveillon, para depositar seus desejos para o próximo ano.

Solteira, após o fim de um affair com um rapaz de 26 anos, ela quer um novo amor e também sucesso na vida profissional. “Eu levei rosas para o mar a minha a vida toda e em 2002 decidi que não ia mais levar. Mas hoje, mesmo sendo evangélica, pensei e acho que uma coisa não anula a outra, vale tudo. Esse ano eu quis colocar flores para Iemanjá, conversar com ela. É sempre bom a gente apostar em tudo (risos). O importante é que Deus é maior que todos", disse Solange enquanto preparava seu buquê de flores brancas, vermelhas e amarelas.

A modelo esteve na loja Shaday, na Barra da Tijuca, e escolheu ainda um barquinho com a imagem de Iemanjá. “Eu quero abrir todos os meus caminhos. Quero fazer tudo em 2017, muitas realizações", disse ela.

Após viver alguns breves romances e um namoro, Solange termina 2016 solteira. E um novo amor é um dos pedidos da beldade para a Rainha do Mar. "O último relacionamento que eu tive me fez muito bem. 2016 foi um ano muito atribulado, que eu tive transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E agora no finalzinho tive uma melhora grande, encontrei um relacionamento bacana, e quero experimentar do amor novamente o ano que vem. Não procuro amores, eles chegam até mim", falou a modelo, mostrando que está bem com sua auto-estima.

E, por falar em estar bem com o espelho, Solange garantiu que seus famosos nudes vão continuar no próximo ano. "Vão continuar sim. Eu gosto e é o meu jeito de ser. É o sensual sem ser vulgar. Ainda está dando pra fazer (nudes). Eu tenho vários espelhos na minha casa, as pessoas não precisam se preocupar, que quando não der pra fazer mais nudes eu vou saber", concluiu ela, aproveitando para responder possíveis alfinetadas.

Ainda entre seus principais desejos para o próximo ano, Solange quer que a filha e o ex-marido, Waguinho - com quem teve discussões na Justiça em 2016 - vivam um ano com paz. "Que as coisas ruins fiquem em 2016 e que ela fique bem com ele. É um grande sonho meu. Ver minha filha bem com seu pai", falou a modelo.

