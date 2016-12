YURI FERNANDES

DO EGO

Mayra Cardi desejou 'boa virada' de ano aos seus seguidores com uma selfie em que aparece com a barriga sequinha e o corpo saradíssimo. A imagem foi publicada pela ex-BBB em seu perfil do Instagram neste sábado, 31.

"Bom dia. Desejo que nessa virada de chaves tudo que passou fique para trás, e que possamos construir novos caminhos cheio de novos desejos e metas, mas que principalmente nós possamos sentir somente o que desejamos receber de volta! Boa virada!", escreveu ela na legenda.

Se recuperando de uma cirurgia na coluna, Mayra contou ao EGO no mês passado sobre como está sendo o processo de reabilitação.

"Estou melhorando a cada dia, mas é uma cirurgia muito delicada. Estou há 40 dias deitada e, por ser sempre muito ativa, isso me causa um estresse muito grande. Só levanto para ir ao banheiro e, mesmo assim, vou andando muito devagarzinho", disse ela.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/mayra-cardi-exibe-corpo-sequinho-em-foto-postada-na-web.html