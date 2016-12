DO G1



A aposentada Ana Ananias Pio realizou o sonho de aprender a ler e a escrever aos 74 anos de idade. Mas ela não se deu por satisfeita e, com a ajuda de voluntários, montou um espaço na casa em que mora, em Mineiros, no sudoeste de Goiás, para que outras pessoas também possam ser alfabetizadas gratuitamente.

Mãe de oito filhos, a idosa conta que sempre viveu na fazenda e não teve oportunidades para estudar. Mesmo assim, esse era um sonho que ela nunca deixou de lado.

“Tudo o que eu ia fazer tinha que ficar pedindo ajuda para os outros. Chegava no mercado e para comprar algo tinha que procurar alguém. Eu perguntava quanto custava e diziam que o preço estava escrito ali. Eu via que estava escrito, mas não sabia”, conta ela, que continua estudando.

A realização do sonho de Ana começou quando o professor voluntário Cícero Ferreira bateu na porta da casa dela para falar sobre um projeto para alfabetização de jovens e adultos.

“O nome da iniciativa é Vagalume, pois eles levam claridade para onde há escuridão. E a leitura, o conhecimento trazem essa claridade. Imaginem uma pessoa que não sabe ler e escrever. Ela é considerada ‘cega’”, afirmou o professor.

O projeto era desenvolvido em um centro comunitário de uma igreja da cidade, mas o espaço passou a ser usado em outras atividades e a alfabetização ficou sem um local fixo. Foi aí que Ana decidiu montar uma escola improvisada na garagem de casa.

As aulas são ministradas uma vez por semana e são muito aguardadas pelos alunos. “Antes chegava um papelzinho lá em casa e eu não sabia ler. Ainda não estou muito boa para escrever cartas, essas coisas, mas na leitura e responder pequenos textos eu já sei direitinho”, comemora outra aluna do projeto, Eva Arantes Alves, de 73 anos.

A aposentada Malvina Celestina de Sousa, de 83 anos, a aluna mais velha do grupo, diz que nunca é tarde para começar a estudar. “Acho que tem que ter coragem. Tendo isso, vai”, destacou.

O professor diz que, apesar dos ensinamentos que passa adiante, é ele quem sai com mais lições de vida. “Eu já era humilde e me tornei ainda mais estando com eles, pois ali tem muita humildade. É uma simplicidade muito grande e vontade de aprender”, afirma.

