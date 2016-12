DO G1



Um dia antes de completar 5 anos, Mel Rafaela Cardoso, moradora de Marília (SP), acordou dizendo qual era o maior desejo dela - ter sua primeira festa de aniversário. Algo que os pais nunca tiveram condições de dar a ela.

“Ela acordou falando: ‘amanhã vai ser o meu dia. Amanhã é o meu aniversário e eu vou ter uma festa.’ E a gente ficou meio chateado porque a gente não tem condições”, lembra Maciele Cardoso, mãe da aniversariante. “Só o meu esposo trabalha. A gente tem outros filhos, então financeiramente a gente não tinha como dar nada para ela, nem o presente.”

Na tentativa de ao menos presentear a filha, Marciele fez o pedido de um bolo no Facebook. Em minutos, uma loja de doces fez a doação e outras pessoas se solidarizaram.

Foram doados refrigerantes, o salão de festas, a decoração e até mesmo um vestido de princesa. E no fim, a solidariedade dos internautas realizou o desejo da garota em ter sua primeira festa de aniversário.

O pedido de um bolo de aniversário foi feito pela mãe da Mel em um grupo no Facebook e, em menos de quatro horas, todos os detalhes de uma festa foram doados.

“Foi emocionante. Cada coisinha que via alguém oferecendo eu chorava porque um bolo gerou tudo isso. Eu fiquei muito feliz”, diz a mãe.

Já no dia da tão esperada festa de aniversário, enquanto Mel provava o vestido e a sandália, mais de 15 voluntários preparavam todos os detalhes. Uma festa com tudo que se tem direito, a decoração levou o nome da menina e imagens de um dos desenhos animados preferidos da Mel.



Maria Zélia Peixoto foi uma das voluntárias que se solidarizou. “A gente sabe como é difícil um filho pedir um bolo e a gente não poder oferecer. Ela pediu um bolo e isso me tocou porque eu me coloquei no lugar dela como mãe”, explica.

Graças aos internautas caridosos, o dia da pequena Mel foi inesquecível. “Agradeço a Deus e a todas as pessoas maravilhosas que se uniram para dar este presente para a minha filha, que foi o primeiro bolo e a primeira festinha dela”, finaliza o pai Rafael Carlos Cardoso.

