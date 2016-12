O ator mineiro Adilson Maghá, de 68 anos, morreu neste sábado (31), em um hospital de Belo Horizonte. De acordo com o filho, o ator e bailarino Gustavo Marquezini, Maghá lutava contra um câncer no pulmão.

O diretor de teatro Pedro Paulo Cava, amigo do ator, postou uma homenagem ao ator. “Último dia do ano que traz tristeza para a cena mineira. Deixou-nos esta madrugada o nosso querido Adilson Maghá, um dos mais instigantes e criativos atores brasileiros.

O corpo do ator será velado no Teatro Marília e enterrado no Cemitério da Consolação, ambos em Belo Horizonte.