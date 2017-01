DE O TEMPO



Fazer sexo com robôs será realidade em breve, de acordo com um especialista que falou esta semana em uma conferência em Londres sobre as implicações éticas dos relacionamentos com humanoides e apresentou brinquedos sexuais interativos. Os “sexbots” são um tema recorrente na ficção científica – a ideia de robôs como parceiros sexuais é explorada, por exemplo, em filmes e seriados recentes como “Ex-Machina” e “Westworld”. Mas alguns especialistas acreditam que os primeiros amantes feitos de metal, borracha e plástico, programados para dar prazer sexual, entrarão no mundo real em questão de meses.

“O sexo com robôs está próximo, e os primeiros ‘sexbots’ chegarão no ano que vem”, disse o especialista em inteligência artificial David Levy, no Congresso Internacional de Amor e Sexo com Robôs, na University of London.

A empresa Abyss Creations, com sede em San Diego, na Califórnia, começará a comercializar no ano que vem seus primeiros robôs sexuais, com capacidade de se mover e falar como humanos.

Segundo Levy, até mesmo o casamento com esses humanoides poderia se tornar realidade por volta de 2050. “À medida que o sexo com robôs se tornar cada vez mais comum, vamos enfrentar a possibilidade real de casamento com robôs”, disse.

Os robôs do futuro serão “pacientes, amáveis, protetores, carinhosos”, e nunca “ciumentos, arrogantes, rudes” – “a menos que você queira que eles sejam assim”, disse Levy. “Todas essas qualidades e muitas outras serão provavelmente alcançadas em softwares dentro de algumas décadas”, acrescentou.

Beijo a distância.

A conferência em Londres mostrou alguns dos últimos avanços em brinquedos sexuais robóticos, como gadgets que permitem aos casais se beijarem mesmo que estejam longe. O Kissenger (mistura de kiss com messenger, ou seja, beijo com mensagem), pode ser incorporado ao telefone celular. Ele contém sensores para detectar a pressão de um beijo e transmiti-la ao dispositivo do parceiro em tempo real.

Estudantes da Universidade de Keio, em Tóquio, estão desenvolvendo a Teletongue, que pretende proporcionar “interação oral remota” e é projetada para ser “pervertida”, de acordo com a cocriadora Dolhathai Kaewsermwong. O projeto permite que os casais enviem sons e sensações de lambidas através do ciberespaço usando um “pirulito”, criando uma “experiência imersiva”, explicou.

Lynne Hall, professora da faculdade de Ciência Informática da Universidade de Sunderland, no nordeste da Inglaterra, estimou que os robôs poderiam oferecer “uma experiência sexual fantástica”. “O sexo com robôs tem muitas vantagens... É seguro, você não contrai nenhuma doença, você pode controlá-lo”, disse na conferência, descartando, porém, que este possa substituir ou ameaçar as relações humanas, atribuindo tal receio a um “pânico moral”. “As pessoas assistem pornô regularmente e continuam tendo relações sexuais com humanos”, apontou.

Longe demais.

No entanto, para muitos, ter relações sexuais com máquinas seria ir longe demais. Emma Yann Zhang, estudante de doutorado na City University London, que trabalhou no protótipo do Kissenger, disse que falta muito para que as pessoas aceitem essa ideia.

Em um estudo piloto conduzido pelo Imagineering Institute na Malásia, em parceria com a City University, os participantes foram questionados sobre suas percepções dos robôs sexuais, incluindo o potencial de intimidade e atração. Embora muitos estivessem abertos à possibilidade de que os seres humanos possam se sentir atraídos por robôs, “quando perguntados se teriam um robô como amante, a maioria deles disse que não”, afirmou Zhang.

Preços. No site RealDoll.com, bonecas e bonecos realistas da Abyss Creations são exibidos em dezenas de fotos, com detalhes de medidas. Os preços se aproximam de US$ 7.000, nos mais elaborados. Esses bonecos, hoje inanimados, vão dar origem aos “sexbots” que vão interagir de verdade com seus compradores/amantes.

