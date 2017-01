DO UOL



Marina Ruy Barbosateve um de seus melhores réveillons em 2017. Além de ótima fase na carreira, a atriz também está feliz quando o assunto é o amor. Por isso, fez questão de celebrar com o piloto Xandinho Negrã o primeiro dia de 2017.



A dupla postou foto em Fernando de Noronha, onde passou as festas de fim de ano, e apareceu juntinha olhando o nascer do sol ainda com a roupa da festa da virada.

E por falar em roupa, Marina Ruy Barbosa escolheu um vestido com inspiração sereia para sua festa de réveillon. Ainda na noite do dia 31, ela havia mostrado apenas a parte de trás da peça, que tinha um decote generoso. Já na manhã deste domingo, 1º, ela se revelou por inteira e mostrou que o vestido tinha ainda detalhes em transparências.



Marina está em Fernando de Noronha, em Pernambuco, com o namorado Xandinho Negrão, com quem também comemora um ano de relacionamento.“Pronta pro réveillon aqui em Noronha!”, disse ela na rede social Instagram.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/marina-ruy-barbosa-festeja-primeiro-dia-do-ano-com-namorado.html