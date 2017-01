DO EGO



Rir de si mesmo. Essa é a lição que Mariah Carey traz para 2017, e já começa a exercitar no primeiro dia do ano. Depois do incidente com o playback durante sua apresentação na Times Square, em Nova York, na noite do dia 31, Mariah foi para o instagram comentar o assunto.



"Merdas acontecem.Tenha um ano novo feliz e saudável todos! Estamos aqui para fazer mais manchetes em 2017", ironizou.



Durante sua apresentação em Nova York, na noite do dia 31 de dezembro, Mariah percebeu uma falta de sincronia com o playback e o seu canto. Tentou seguir o show, deixou o público cantar junto. Mas com a permanência do problema, ela se irritou e deixou de cantar duas músicas.



"Estou tentando levar na esportiva. Vou deixar o público cantar", disse, antes de agachar e levar o microfone à boca de um popular. Depois, em um segundo momento, ela voltou ao palco, tentou cantar novamente, mas, sem sucesso, saiu de cena de vez. "Acho que não fica melhor que isso", comentou antes de deixar o palco.



Imediatamente o assunto tomou conta da internet e virou um dos mais comentados do mundo.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/mariah-carey-faz-piada-com-playback-merdas-acontecem.html