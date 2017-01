DO EGO



E 2016 não terminou com mais uma perda. O ator William Christopher, que viveu o padre John Mulcahy série "MASH", da década de 1970, morreu no sábado, 31, em sua casa, em Pasadena, na Califórnia, aos 84 anos, vítima de um câncer no pulmão.



William Christopher era casado, tinha dois filhos, e a informação de sua morte foi confirmada por seu fillho John à rede KABC-TV de Los Angeles.

Em "Mash", Christopher vivia padre católico, e ganhou o papel após improvisar algumas falas. Participou de 11 temporadas da atração, exibida originalmente entre os anos 1972 e 1983.



Ele ainda atuou em séries como "Guerra, Sombra e Água Fresca", "Fuzileiro das Arábias", "O Barco do Amor", "Louco por Você" e "Lois & Clark – As Novas Aventuras do Superman". O ator também teve sua voz usada na série dos Smurfs nos anos 80. Seu último trabalho foi em 2012 na novela Days of Our Lives, em que também interpretou um padre, ao longo de 11 episódios.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/morre-william-christopher-ator-da-serie-mash.html