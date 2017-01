DO EGO



Dois mil e dezessete já começou animado para Thammy Miranda. Depois de romper o namoro com Andressa Ferreira, ele conseguiu reatar o relacionamento no finzinho do ano, viajou com a amada e aind está curtindo o primeiro dia do ano na praia, em Maragogi, em Alagoas.



Por lá, além de um foto para mostrar o visual do lugar, um desafio: "2017 pode vim quente q vc já sabe né?", postou.



Na sequência Andressa Ferreira também postou foto no mesmo lugar. Sinal de que o namoro voltou e vai bem, obrigado.

