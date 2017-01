DO EXTRA



O atacante Gonzalo Higuaín tem alguns problemas com o peso. No princípio desta temporada, quando chegou ao Juventus, o jogador foi criticado por causa do sobrepeso, mas o argentino tem conseguido diminuir a gordura corporal.

Tanto que publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece em uma quadra de basquete e com um abdômen de dar inveja, com tanquinho.

“Velhas memórias.... Muito lindo voltar ao clube das minhas origens”, escreveu o atleta no Instagram.

Higuaín estava no ginásio do Club Atlético Palermo, de Buenos Aires, onde iniciou a carreira como jogador.

O problema é que a forma física do atacante chamou tanto a atenção que os fãs desconfiam de photoshop.

A teoria surgiu após a deformação que se vê no parquet ao redor da barriga do seu amigo.

"Não é necessário você colocar photoshop. Se estás gordo, admita, Pipa", disse um fã.

"Seu gordo... Usa photoshop! hahahha", disse um torcedor da Napoli.

"Você está tão gordo que fez deformar o parquet", afirmou outro torcedor.

"Olhe o piso que se vê, deformado. Isso significa que a imagem é editada", falou outro rapaz.

Buenas tardes a tod@s... viejos recuerdos... muy lindo volver al club de mis inicios...con mi amigo..que terminen bien/Buona sera a tutti bei ricordi.... molto bello tornare al club dei miei inizi con il mio amico.. Uma foto publicada por Gonzalo (@ghiguain20_9) em Dez 30, 2016 às 10:32 PST

Fonte: http://extra.globo.com/esporte/higuain-aparece-com-abdomen-tanquinho-fas-questionam-se-foto-nao-tem-photoshop-20718308.html