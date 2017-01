DA REDE TV!



Um homem decidiu fazer uma emocionante surpresa para sua parceira de longa data após ela ser diagnosticada com câncer: uma proposta de casamento.

Amy Smith e Gareth Innes estão juntos há tempos, e são pais de duas crianças: Tian, de 11 anos, e Lexie, de 8. Apesar de não ser o pai biológico da primeira, Gareth decidiu entrar com a papelada para oficializar a adoção da criança, e agora também resolveu pedir a mão de Amy em casamento. O caso aconteceu em Norwich, na Inglaterra, e foi notícia no Mail Online.

Amy foi diagnosticada com tumores no pulmão, ombro e na espinha dorsal. Ela já passou por uma cirurgia para remover uma parte dos nódulos, mas está com a mobilidade comprometida e ainda passa por radioterapia e quimioterapia.

Apesar de estar sempre no hospital desde que os exames revelaram a doença, ela recebeu a permissão para passar um breve período em casa durante o natal - e foi aí que Gareth viu a oportunidade para agir.

Desde que foi postado na internet, o vídeo rapidamente viralizou. Amigos do casal já iniciaram uma campanha de arrecadação de fundos na internet que já juntou mais 10 mil libras para custear o tratamento.

"Não existem palavras para explicar como estou me sentindo agora. Estou tão honrada, agradecida e surpresa, então não existem palavras para dizer o quanto sou grata", contou Amy.

O casal agora espera se casar em fevereiro, e até as crianças estão animadas com a cerimônia.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/homem-pede-namorada-em-casamento-apos-ela-descobrir-cancer