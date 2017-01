MARÍLIA NEVES

Marília Mendonça passará os primeiros dias de 2017 com a perna imobilizada. A cantora sertaneja, que se apresentou no Réveillon Allure, em Maceió, sofreu uma queda durante a apresentação ao dançar o passinho de um funk.

Ao dar um pulinho para a frente, a cantora sedesequilibrou e caiu de costas, logo recebendo a ajuda da produção para se levantar.

Em sua rede social, Marília explicou o motivo da queda e, ainda, fez um resumo sobre seu ano de 2016.

"Oi gente! Tô passando pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo, um ano de muita paz, muita felicidade, muito amor, realizações profissionais e pessoais e que Deus te abençoe muito nesse ano. Fazendo um balanço de 2016, só posso agradecer a Deus e aos fãs por essa mudança tão linda e rápida na minha vida. Com certeza esse ano foi um divisor de águas na minha carreira. Pense no tamanho do sorriso no rosto, no coração e na vida", começou ela, que segue em Maceió para curtir dias de descanso com a família.

"Estou em Maceió com a minha família, num lugar maravilhoso (que mais maravilhoso impossível), com amigos, brindando a vida e só digo muito obrigada Deus! Sobre o tombo de ontem, pra quem está preocupado, foi uma torção. Havia um desnível no palco ontem e pisei em falso e aí foi fatal, porque já tenho um problema nessa perna", afirmou.

Marília explicou, ainda, que o tipo de lesão não é novidade para ela. "Só nesse ano foram umas cinco. E pra quem tripudia sobre essas coisas, você tem todo direito. Graças a meu Deus, esse ano foi difícil de pegar uma queda, tem mais é que postar mesmo kkk! Feliz ano novo meu povo. Simbora, que cinco dias de folga são sagrados", escreveu a cantora.

Em julho de 2016, Marília passou alguns dias de repouso após ser diagnosticada com princípio de estafa. Por causa da internação, a cantora acabou celebrando a chegada de seus 21 anos no hospital.

