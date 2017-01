YURI FERNANDES

DO EGO

Lea Michele resolveu causar na madrugada desta segunda-feira, 2, e postou uma foto em que aparece completamente nua em seu perfil do Instagram.

"Te amando até agora, 2017", escreveu a atriz do seriado "Glee" na legenda do clique em que aparece "coberta" apenas por um emoticon de folha.

Seguidores de Lea rapidamente comentaram em sua foto. "Meu Deus, eu amo essa foto", disse um. "Você é absolutamente linda", escreveu outro, brasileiro. "A mulher perfeita", considerou um terceiro. "Passada estou", brincou mais uma.

No clique, Lea ainda exibe a tatuagem que fez em homenagem a Cory Monteith, seu ex-namorado morto em 2013. Ela tatuou “Finn”, o nome do personagem do ator em “Glee”.

A atriz, aliás, tem apostado cada vez mais em poses sensuais, muitas vezes looks com decotes vertiginosos.

Em um sessão de fotos no meio do ano ela chegou a fazer topless topless também.

Reprodução Lea Michele

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/lea-michele-posa-completamente-nua-e-fas-vao-loucura.html