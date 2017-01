Um crocodilo selvagem mordeu no domingo (1º) uma turista francesa que tentava fazer um selfie junto ao perigoso animal em um grande parque nacional tailandês ao norte de Bangcoc. A vítima foi levada ao hospital, mas está fora de perigo.

"Quis fazer um selfie com o crocodilo que descansava no rio. O animal foi surpreendido e a mordeu na perna", explicou à AFP um funcionário do parque Khao Yai, que pediu o anonimato.