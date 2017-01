YURI FERNANDES

DO EGO

Andressa Ferreira sensualizou ao posar de biquíni em uma praia de Alagoas e aproveitou para reforçar o bronzeado.

A modelo publicou o clique em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 2.

Depois de romper o namoro com Thammy Gretchen, ela conseguiu reatar o relacionamento no finzinho do ano, viajou com o amado e ainda segue curtindo os primeiros dias do ano em grande estilo.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/andressa-ferreira-sensualiza-ao-posar-de-biquini.html