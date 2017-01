VICTOR HUGO CAMARA

DO EGO

Claudia Leitte arrasou no show que fez em Fortaleza na virada do ano. Nada mais justo, portanto, que a cantora tire um tempinho para descansar.

Nesta segunda-feira, 2, Claudinha compartilhou um clique no Stories do Instagram em que faz exatamente isso: posa de biquíni e de óculos escuros, à beira da piscina e fazendo careta.



O que chamou nossa atenção, no entanto, foi a barriga sequinha da cantora que, vale lembrar, é mãe de dois filhos: Rafael, de 3 anos, e Davi, de 7, ambos de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira.

Ainda dá tempo de colocar esse corpo como meta para 2017?

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/claudia-leitte-posa-de-biquini-beira-da-piscina-e-exibe-barriga-sequinha.html