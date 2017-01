Uma mulher relatou na página do Centro Cultural do Banco do Brasil, em post publicado na sexta-feira (30), que foi vítima de homofobia. Segundo ela, um homem escreveu "fora lésbica!" em um dos espaços interativos da exposição do artista Piet Mondrian, assim que ela e a namorada deixaram a sala. Até esta segunda-feira, mais de seis mil pessoas haviam compartilhado a publicação.