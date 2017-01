RODRIGO SOARES

DO EGO

No ar como a Luciane da novela "A Lei do Amor", a atriz Grazi Massafera sempre encontra tempo para, entre uma gravação e outra, mostrar um pouco da sua intimidade no Instagram.

Nesta terça-feira, 2, a loira surgiu exuberante usando a parte de cima do biquíni e um shortinho ao lado de uma estátua. Divertida, ela posou com a imagem e exibiu o corpão que ostenta, com direito a barriga tanquinho e pernas torneadas. "Amizades", escreveu ela na legenda.



Mãe dedicada, Grazi conta que Sophia - filha dela com Cauã Reymond - está entendendo ao pouco o ofício dos pais.

"Às vezes a Sophia fala que me vê na televisão. Acho que ela ainda não assimilou as coisas. Quando fui para Nova York (para a premiação do Emmy 2016) ela foi junto e quando ela me viu na TV ficou um pouco chocada. Eu expliquei que aquilo era a personagem... Eu ainda brinco de boneca com ela e faço fantoche", afirmou Grazi.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/grazi-massafera-mostra-corpao-ao-lado-de-estatua-amizades.html