A mulher da cantora Pepê, Thaliyta Santos, é só alegria. O motivo, ou melhor, os motivos? Enzo Fabiano e João Gael, os gêmeos que nasceram na madrugada do último sábado, 31, em São Paulo.

E na manhã desta terça-feira, 3, a mãezona publicou imagens fofas das crianças em seu perfil do Instagram. Em um delas, os meninos aparecem juntos, pela primeira vez, com a madrinha, Neném, durante visita.

"A madrinha Neném quando foi conhecer seu afilhado João Gael", contou Thalyta.



"Foi minha melhor decisão, no melhor tempo. Agora sou mamãe de gêmeos", escreveu ela na rede social. Em outro clique, Thalyta posa com João Gael e também fez a mãe coruja: "O homem da minha vida."



Em conversa com o EGO logo após o nascimento, Pepê - que passou o Réveillon no hospital com a família - falou sobre a emoção de ser mãe. "Estou me sentindo uma mãezona já, graças a Deus. Estou muito feliz. É o presente de final de ano que papai do céu me deu."



