YURI FERNANDES

DO EGO

Parece que a fila andou para Demi Lovato. Depois de assumir namoro com o lutador do UFC Luke Rockhold, em novembro do ano passado, pelo jeito a cantora trocou de atleta.

Ela passou a virada de ano com o brasileiro Guilherme "Bomba" Vasconcelos, que também é lutador de MMA. "Bomba" postou uma foto coladinho com Demi em seu perfil do Instagram em total clima de descontração.



Seguidores, então, pediram: "Oficializa". "Shippo muito", comentou um fã. "Cuida bem do nosso neném, tá? E traz ela pro Brasil sempre", pediu outro. "Casa com ela e vem morar no Brasil", disse mais um.



Aliás, fotos que circulam na web nesta terça-feira, 3, mostram os dois saindo abraçadinhos de um cinema. Isso fez com que os nomes "Demi Lovato e Guilherme Bomba" se tornassem os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça.



Em julho de 2016, a imprensa internacional já tinha noticiado um possível relacionamento entre os dois. Na ocasião, uma fonte da revista "Us Weekly" chegou a dizer: "Ela está se divertindo. Demi está conhecendo novas pessoas."



Demi terminou em junho do ano passado seu relacionamento com o ator Wilmer Valderrama. Eles começaram a namorar em 2010, quando Demi tinha apenas 17 anos.

