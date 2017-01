YURI FERNANDES

DO EGO

Valesca Popozuda se animou tanto que acabou mostrando demais durante show no réveillon de Ipatinga, no interior de Minas Gerais.

Vídeos que circulam na internet mostram a cantora pagando peitinho em cima do palco ao som de "Vai Valescão", entoado pelo fãs. Sem perceber, ela continou dançando, mesmo com a agitação do público presente, até ser avisada pela sua equipe, para surpresa de Popozuda.



Aliás, Valesca caprichou no figurino ousado e sensual para o show da virada, com um maiô cheio de recortes e um shortinho transparente.

Na troca de ano, a artista também se apresentou em Governador Valadares, no mesmo estado.



O ano de 2017 começou mesmo cheio de situações inusitadas. Marília Mendonça, que se apresentou no Réveillon Allure, em Maceió, sofreu uma queda durante a apresentação ao dançar o passinho de um funk. Já Bell Marques foi derrubado por segurança e uma fã em show também em Maceió.



