LAÍS GOMES E LUCINEI ACOSTA

DO EGO

2017 começou em grande estilo no "2 Minutos", o primeiro programa desta temporada tem como convidada ninguém menos que Grazi Massafera. A atriz, que é embaixadora da marca de lingerie Intimissimi, conversou com o EGO no lançamento da nova coleção da marca e, apesar de deslumbrante, contou que já se arrependeu de um look que escolheu errado.

"Talvez quando eu vir as fotos desse look eu fale 'ihhh', mas eu estou puxando tudo aqui, pra ficar dentro dele", brincou ela que usou uma lingerie transparente que deixou sua excelente forma em evidência.



No programa, Grazi também falou sobre a filha, Sofia, de 4 anos. Ela contou que a menina já faz perguntas "de gente grande" para ela, inclusive, de onde saem os bebês. "Falei que não vem da cegonha, que sai da barriga, ela ainda só não perguntou como", respirou aliviada a mamãe coruja.



No ar como a personagem Luciane em 'A Lei do Amor', Grazi Massafera ainda falou sobre os prêmios que ganhou e a Indicação ao 'Emmy': "Tudo passa, então vamos aproveitar essa momento que foi muito suado e de muita dedicação. Mas passa, e o que fica? Minha filha me dando beIjos, história pra contar pra ela, e é isso", disse.



A atriz participou da brincadeira "eu nunca" e disse que já respondeu e já foi alvo dos haters nas redes sociais durante os mais de dez anos que está na vida pública. "Hoje em dia chego a me divertir, eles me chamam de cara de cavalo, perguntam o que fiz na boca. Eu já respondi, hoje em dia acho engraçado", contou ela.



Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/grazi-massafera-sobre-ofensas-de-haters-ja-respondi-hoje-me-divirto.html