Acabou o mistério. Uma emissora de TV americana reuniu as garotas que retrataram a misteriosa foto em que uma jovem parece não ter pernas.



A história surgiu no Natal, quando uma foto com seis garotas sentadas em um banco causou sensação por mostrar apenas cinco pares de pernas. Desde então, os internautas tentaram descobrir como o truque foi feito.



O programa "Fox & Friends" reuniu as garotas em Appleton, no Estado americano de Wisconsin, na última quarta-feira (28).



Durante a transmissão ao vivo, elas estavam no mesmo cenário e com as mesmas roupas e então o mistério se desfez.

Assista:

