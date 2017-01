DO COMBATE



O salário de US$ 3 milhões pago a Ronda Rousey no UFC 207, igualando a marca-recorde para a Conor McGregor na revanche contra Nate Diaz no UFC 202, representou nada menos que 64% de todo o montante destinado ao pagamento dos demais 19 atletas que se apresentaram no evento de fim de ano da organização, no último dia 30 de dezembro, em Las Vegas - o total dos salários anunciado foi de US$ 4,683 milhões.

A título de comparação, Dominick Cruz, campeão destronado dos pesos-galos, recebeu o segundo maior salário do evento (US$ 350 mil), pouco mais de 10% do total pago a Ronda. Amanda Nunes e TJ Dillashaw, com US$ 200 mil (incluindo o bônus de US$ 100 mil pela vitória), receberam cada um 15 vezes menos que a ex-campeã peso-galo da organização.



Confira todos os salários do UFC 207:



Amanda Nunes: US$ 200 mil (incluídos US$ 100 mil de bônus pela vitória)

Ronda Rousey: US$ 3 milhões

Cody Garbrandt: US$ 200 mil

Dominick Cruz: US$ 350 mil

T.J. Dillashaw: US$ 200 mil (incluídos US$ 100 mil de bônus pela vitória)

John Lineker: US$ 43 mil

Dong Hyun Kim: US$ 134 mil (incluídos US$ 67 mil de bônus pela vitória)

Tarec Saffiedine: US$ 40 mil

Ray Borg: US$ 30,600 (incluídos US$ 18 mil de bônus pela vitória)

Louis Smolka: US$ 37,400

Neil Magny: US$ 114 mil (incluídos US$ 47 mil de bônus pela vitória)

Johny Hendricks: US$ 80 mil

Antônio Cara de Sapato: US$ 42 mil (incluídos US$ 21 mil de bônus pela vitória)

Marvin Vettori: US$ 12 mil

Alex Garcia: US$ 36 mil (incluídos US$ 18 mil de bônus pela vitória)

Mike Pyle: US$ 55 mil

Niko Price: US$ 24 mil (incluídos US$ 12 mil de bônus pela vitória)

Brandon Thatch: US$ 22 mil

Tim Means: US$ 35 mil (sem bônus, já que a luta não teve resultado)

Alex Cowboy: US$ 28 mil (sem bônus, já que a luta não teve resultado)

Fonte: http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2017/01/salario-de-ronda-rousey-representou-64-do-valor-total-pago-no-ufc-207.html