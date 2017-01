DO EXTRA



Solteiras, Julia Faria e Thaila Ayala estão aproveitando muito a viagem à Península de Maraú, na Bahia, para o fim de ano. E curtindo todas as festas. Na noite desta segunda, elas estiveram no Samba de Santa Clara, no Tikal Praia Bar.

Animadas, as duas dançaram muito, mas o que chamou a atenção mesmo foi o decote de Thaila, bastante generoso, ressaltando o corpão da atriz.

Enquanto estiveram no local, as duas a se ausentaram das redes sociais, já que o sinal de internet é ruim no local. Num dos raros momentos em que pode publicar em seu perfil no Instagram, Thaila Ayala mostrou uma foto do seu rosto e destacou que não tinha retoques.

“Sem filtro, sem maquiagem, sem Photoshop, sem botox, sem bichectomia, sem cílios falsos, sem preenchimento labial, sem lente nos dentes... sem! De cara e alma lavadas e em processo de conhecimento, aceitação, evolução... luz! Obrigada 2016. Seja muito bem vindo 2017”, escreveu.

Divulgação Thaila Aayala no Samba de Santa Clara

