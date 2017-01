DO UOL



Se você tem um celular muito antigo, provavelmente não vai poder utilizar mais o WhatsApp. Desde o começo de 2017, o aplicativo de mensagens deixou de funcionar nos celulares que rodam Android 2.1 ou 2.2, Windows Phone 7 e iPhone 3GS/iOS6.

E a partir de 30 de junho, o WhatsApp deixará de ser viável no Blackberry OS e Blackberry 10, Nokia S40 e Nokia Symbian S60.

"Enquanto olhamos para os próximos anos, queremos focar nossos esforços em plataformas mobile que a vasta maioria dos nossos usuários utiliza", disse a empresa em nota. "Estas plataformas foram muito importantes na nossa história, mas já não têm a capacidade necessária para expandir as funções do nosso aplicativo no futuro."

Se as pessoas afetadas quiserem continuar usando o app para se comunicar precisarão comprar um modelo mais atualizado.

Por outro lado, é possível que o aplicativo tenha mais melhorias quantitativas nos próximos anos com as mudanças.

O WhatsApp lembrou que quando surgiu, em 2009, "cerca de 70% dos smartphones vendidos tinham sistemas operacionais do BlackBerry e da Nokia", mas hoje os sistemas oferecidos por Google, Apple e Microsoft representam 99,5% das vendas do setor.

A maioria dos sistemas operacionais que vai perder o WhatsApp já não é instalada em novos telefones nem atualizada pelas suas companhias.Se você tem um celular bastante antigo, provavelmente não vai poder utilizar mais o WhatsApp. O aplicativo de mensagens deixará de funcionar nos sistemas operacionais de celulares em 2017.

http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/12/02/de-iphone-a-android-saiba-em-que-aparelhos-whatsapp-vai-parar-de-funcionar.htm