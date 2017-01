GABRIEL CASTELO BRANCO

DO EGO

Mariana Goldfarb posou para foto agarradinha com o namorado, Cauã Reymond.

Na noite desta terça-feira, 3, a modelo postou em seu perfil na rede social Instagram imagem em que aparece com o ator.

Na legenda do post, Mariana colocou um coração. Que fofos!



Mariana Goldfarb está mais sarada do que nunca e, orgulhosa de suas curvas, tem compartilhado fotos no Instagram nas quais exibe seus "gominhos" no abdômen e muito mais.

A modelo está na Costa Rica curtindo férias com o namorado, o ator Cauã Reymond, mas não deixou de malhar.

Em um vídeo postado recentemente, ela aparace de biquíni de lacinho e com o corpo todo suado.

