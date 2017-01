O Cormorant, do tamanho de um carro familiar e anteriormente chamado de Air Mule, ainda não cumpriu todas as normas da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e um teste em novembro viu pequenos problemas com dados conflitantes enviados por sensores de bordo.

Um especialista da indústria disse que a tecnologia pode salvar vidas. "Poderia revolucionar vários aspectos da guerra, incluindo a evacuação médica de soldados no campo de batalha", disse Tal Inbar, chefe do centro de pesquisa de UAV do Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies.

Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/carro-voador-de-israel-esta-perto-de-chegar-ao-mercado.ghtml