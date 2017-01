DO EGO



Zilu não anda poupando nas poses de biquíni na hora de fotografar. Certa ela que, ao 56 anos, mostra o corpaço enxuto nas imagens.

Nesta quarta-feira, 4, ela caprichou para um clique à beira da piscina.

"Um dos lugares mais lindos que já estive!!!!! Até agora estou encantada pela #PedraAzul... e já com saudades!!!!! Obrigada Deus por me abençoar com momentos como esses", disse ela na legenda do post.



A ex-mulher de Zezé Di Camargo passou férias no Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo, e fez questão de mostrar os cenários belíssimos do lugar. Tudo visto da piscina, claro!

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/zilu-camargo-mostra-corpo-enxuto-ao-posar-beira-da-piscina.html