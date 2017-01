ANDERSON DEZAN

DO EGO

Agora é oficial! Thammy Miranda e Andressa Ferreira voltaram mesmo a namorar! Nesta quarta-feira, 4, Andressa deixou de lado os indícios que apontavam a reconciliação e compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece de mãos dadas com Thammy. Na legenda, ela não deixou margem para dúvidas: "A Mar".



Nos comentários, os admiradores e seguidores comemoraram. "Até que fim juntos novamente! Amo muito", escreveu uma. "Voltaram, que legal! Casal perfeito", festejou outra. "Estava na hora, né? Finalmente", brincou uma terceira.



Thammy e Andressa anunciaram a separação em novembro do ano passado pelas redes sociais. Na ocasião, em conversa com o EGO, Thammy descartou uma reconciliação:

"Somos e seremos amigos para sempre". Depois foi Andressa quem falou sobre: "Temos sonhos diferentes na vida, mas estamos bem, isso que importa. A vida é feita de ciclos e precisamos encerrar alguns para que outros aconteçam".



O amor, no entanto, acabou falando mais alto. Felicidades ao casal! <3

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/thammy-e-andressa-ferreira-posam-de-maos-dadas.html