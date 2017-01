LUCIANA TECIDIO

A musa inspiradora do hit “Deu Onda”, que esta semana ficou em primeiro lugar no ranking dos "50 virais do mundo”, do aplicativo Spotify, é namorada do funkeiro, autor da música, desde os 13 anos. Ingryd Tawane tem a mesma idade do MC G15, 18, e atualmente mora com ele em São Paulo, onde o músico comprou um apartamento de 78 metros quadrados.



Ingryd Tawane conta que o namoro dela e de Gabriel começou impulsionado pela prima dele. Aos 13, ela conta que nem pensava em ficar com alguém.

“Ele disse para ela que eu era muito linda. Aí ela disse para o Gabriel que iria me desenrolar para ele. Eu era muito inocente. Ela me disse que ele queria ficar comigo, mas eu era muito pequena e nova e nem pensava em ficar com alguém. Ela disse: ‘Fica rapidinho! Olha como ele é fofo!’ Olhei para ele e o achei tão fofo! Ele olhou para mim e me achou tão linda! Éramos muito inocentes. Demos a mão, demos um beijinho e sai andando, cheia de vergonha.”



Como Ingryd e Gabriel moravam perto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, se viam constantemente. Cresceram e perderam a virgindade juntos. Desde então não se desgrudaram mais. “Começamos a namorar e estamos ai até hoje”, comemora ela.



Ingryd acompanhou a luta e o crescimento de Gabriel no funk. Filho de um ajudante de obra, ele ajudava o pai no trabalho, mas só pensava na música. “Ele sempre foi um guerreiro e trabalhava para ajudar a mãe e os irmãos. Sempre foi meu orgulho.”



Com o sucesso, G15 deixou o Rio e se mudou para a capital paulista. A namorada largou tudo para acompanhá-lo, mas antes terminou os estudos. “Me formei e vim com ele”.

Já Gabriel, nunca quis saber de escola. “Ele fugiu da escola e de casa para cantar. G15 odeia escola! Foi expulso da maioria onde estudava. Parou de estudar aos 14 anos”, conta Ingryd, complementando com uma risadinha.

Reprodução/Instagram Ingryd Tawane e o namorido, MC G15



Mais romântico



Apaixonada pelo ‘namorido’, ela não esconde a emoção ao falar da luta de G15 para chegar aonde está. Seu hit é dançado por Anitta, Neymar e até Pedro Scooby, marido de Luana Piovani, o ouve no carro.

“Antes de ele estourar, G15 falou para mim: ‘Mor, antes de 2016 terminar, vou estourar um hit’. Todas as músicas que ele faz, ele me conta. Ele disse que teve que colocar uma putaria na música para ela estourar. Eu sempre dei força para ele, que é um guerreiro. Isso sempre me emociona muito.”



A musa inspiradora reconhece que fica com vergonha ao ser citada na letra picante de “Deu Onda”. Mas sabe que faz parte do funk. “Antes ele só cantava, desculpa a expressão, só putaria e maconha. Agora está mais romântico. Esse é o amor. Fico com muita vergonha, mas se não fosse assim, acho que não estourava.”

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/conheca-musa-que-inspirou-o-hit-deu-onda-do-mc-g15.html