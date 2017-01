DO EXTRA



O vídeo incrível dos irmãos gêmeos de Utah, nos Estados Unidos, que foi notícia na imprensa de todo o mundo nesta terça-feira surpreendeu os pais.

A mãe deles, Kayli Shoff, contou para a rede de TV norte-americana “ABC” que eles só perceberam o que tinha acontecido quando viram as imagens das câmeras de segurança e “ficou de coração partido” com a cena de um bebê salvando o outro.

O pequeno Bowdy salvou Brock que ficou preso debaixo da cômoda quando os dois se penduraram numa das gavetas. Kayli Shoff disse que Bowdy é extrovertido e forte, e foi muito inteligente ao avaliar a situação no momento.

“Ele ficou lá por cerca de 8 ou 10 segundos e só olhou para ele, e foi para tentar levantá-lo. Não estava empurrado com toda a sua força, mas suave”, disse a mãe.

Quando os pais voltaram para o quarto e descobriram o acidente, agradeceram ao bebê por ter salvo o irmão. “Estamos tão orgulhosos de você, Bowdy, você salvou seu irmão”, afirmaram os pais para o bebê, que pediu para ver um desenho.

Os meninos ficaram bem, mas a mãe acredita que o resultado poderia ter sido bem ruim. “Eu acho que fomos abençoados”, afirmou. A mãe aparafusou o móvel na parede para evitar novos acidentes.

A Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo dos EUA informou que está investigando o incidente.

“Uma criança foi milagrosamente capaz de salvar seu irmão, empurrando a cômoda de cima dele. Nem todas as crianças têm essa sorte”, disse um porta-voz da CPSC em um comunicado.

“Tragicamente, uma criança morre a cada duas semanas e uma criança é ferida a cada 30 minutos quando os televisores ou mobiliário nos EUA”, divulgou o órgão.

O vídeo dos bebês foi divulgado pelo pai deles, Ricky Shoff, no domingo, no Facebook, como um alerta para outros pais. “Por favor, certifique-se de todos as suas cômodas estão aparafusadas e fixadas à parede. Por favor, compartilhe”, escreveu o pai ao compartilhar o registro impressionante.

Fonte: http://extra.globo.com/noticias/mundo/mae-de-bebe-que-salvou-gemeo-apos-queda-de-comoda-ficou-de-coracao-partido-20726027.html